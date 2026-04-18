RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Futtball: WM-QualifikatiounLëtzebuerger Damme verléieren 1:3 géint Israel

RTL Lëtzebuerg
Trotz engem fréie Féierungsgol vum Kimberley Dos Santos konnt Israel de Match nach dréinen. D'Rout Léiwinne mussen also weider op en éischte Punkt waarden.
Update: 18.04.2026 20:01
E Samschdeg den Owend stoung am BSC Stadium zu Budaörs an Ungarn den zweete WM-Qualifikatiounsmatch géint Israel um Programm, wou d’Lëtzebuerger Dammennationalekipp sech trotz enger 1:0-Féierung mat 1:3 huet misse geschloe ginn.

Anescht wéi nach am éischte Match géint Israel waren d’Rout Léiwinne gutt an de Match gestart a konnten no siwe Minutte souguer a Féierung goen. D’Hannah Dietrich hat de Ball am Strofraum zréck op dat fräit Kimberley Dos Santos geluecht, dat vun do aus de Ball erageschoss huet. All ze laang sollt d’Lëtzebuerger Freed awer net unhalen, wéi nëmmen zwou Minutten drop d’Vital Kats no engem laange Ball no vir duerch d’Been vun der Lucie Schlimé am Gol op 1:1 gestallt huet. Fir eng Zäit laang ass et duerno de Roude Léiwinne gelongen, um Match deelzehuelen. Kuerz virun der Paus war et dann awer fir d’éischt en Distanzschoss vum Vital Kats an dann nach e Gol no engem Lëtzebuerger Ballverloscht, wouduerch et mat engem 1:3-Réckstand an d’Vestiairë gaangen ass.

Fir d’zweet Hallschent ass et ouni d’Kapitänin Laura Miller weidergaangen. D’Lëtzebuerger Ekipp konnt sech hanne stabiliséieren, huet sech awer schwéier gedoen, offensiv geféierlech Chancen ze kreéieren. An engem relativ ausgeglachene Match war et viru béide Goler awer gréisstendeels roueg bliwwen. Bis zum Schluss sollt sech um Score näischt méi änneren a sou ass et bei enger 1:3-Defaite fir Lëtzebuerg géint Israel bliwwen.

An der Tabell steet Lëtzebuerg also weiderhin ouni e Punkt op der leschter Plaz. Weider geet et de 5. Juni an den 9. Juni mat den zwee leschte Matcher géint d’Belsch.

Am meeschte gelies
Méi Ënnerstëtzung fir krankt Kand gefuerdert
Carol dos Santos: "Dat geet enger Mamm einfach net duer"
Video
Fotoen
5
Eng Woch no engem Malaise
Franséisch Schauspillerin Nadia Farès am Alter vu 57 Joer gestuerwen
Zanter leschtem Summer schwéier krank
Franséisch Schauspillerin Nathalie Baye am Alter vu 77 Joer gestuerwen
Wéinst US-Interventioun
Iran blockéiert Hormus-Strooss op en Neits an attackéiert Tanker
Ursaach ongekläert
Een Doudegen a véier Blesséierter bei Explosioun ënnert Foussgängerbréck zu Völklingen
Weider News
Lazio's Croatian midfielder #26 Toma Basic celebrates scoring his team's second goal with Lazio's Italian midfielder #32 Danilo Cataldi and Lazio's Italian forward #22 Matteo Cancellieri during the Italian Serie A football match between Napoli and Lazio at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on April 18, 2026. (Photo by Carlo Hermann / AFP)
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Éischt Heem-Néierlag vun der Saison fir Neapel, Tottenham muss weider zidderen
0
Futtball Bundesliga
Bremen wënnt Nordderby géint HSV, Bayern no BVB-Defaite sou gutt wéi Champion
0
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Laurent Jans bréngt Saison mat Beveren ouni Defaite op en Enn
0
Musse WM-Matcher ofgesot ginn?
Futtball-WM 2026
Zu New York kascht en Zuchticket 150 Dollar
8
Strasbourg's Paraguayan midfielder #19 Julio Enciso (L) celebrates with teammates after scoring Strasbourg's third goal during the UEFA Europa Conference League quarter-final second leg football match between RC Strasbourg Alsace and Mainz 05 at the Stade de La Meinau in Strasbourg, eastern France, on April 16, 2026. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
Conference League
Stroossbuerg eliminéiert Mainz, och Crystal Palace steet an der Halleffinall
0
Freiburg's Japanese midfielder #14 Yuito Suzuki (2R) celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Europa League quarter final second leg football match between RC Celta de Vigo and SC Freiburg at Balaidos Stadium in Vigo on April 16, 2026.
Europa League
Freiburg an Aston Villa souverän an der Halleffinall
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.