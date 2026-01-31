RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

BundesligaLeverkusen wënnt zu Frankfurt, 2:2 tëscht Hamburg a Bayern

RTL Lëtzebuerg
Bremen huet donieft spéit ee Punkt géint Gladbach gerett a Leipzig huet géint Mainz verluer.
Update: 31.01.2026 21:15
© MARC SCHULER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

An den aneren europäesche Ligen goufen et ënner anerem Victoirë fir Arsenal, Chelsea an Neapel.

Frankfurt kann den Negativtrend net stoppen a verléiert och doheem géint Leverkusen mat 1:3. An enger éischter Hallschent ouni vill Golchancen huet d’Werkself sech enorm effizient gewisen an ass duerch den Arthur an den Tillman 2:0 a Féierung gaangen. Frankfurt war an der zweeter Hallschent déi besser Ekipp a konnt duerch de Koch verkierzen, no der rouder Kaart fir de Skhiri an der 70. Spillminutt ass d’Lokalekipp awer kaum nach geféierlech virun de Gol komm. An der Nospillzäit huet de Garcia no engem Konter fir d’Entscheedung gesuergt. Fir d’Eintracht war et de leschte Match mam Interimstrainer Dennis Schmitt, vun e Méindeg un iwwerhëlt de spueneschen Trainer Albert Riera.

Bei Leipzig leeft et weiderhin net, soudass RB och géint Mainz doheem mat 1:2 verléiert. Et ass déi 3. Heemnéierlag aus de leschte 4 Matcher am eegene Stadion. Leipzig huet sech géint eng kompakt Defense vu Mainz offensiv schwéier gedoen, wärend d’Gäscht op Konter gelauert hunn an e puer Mol geféierlech virun de Gol komm sinn. No 36 Minutten huet den Harder no schéiner Virlag vum Nusa zwar den 1:0 fir RB geschoss, an der Nospillzäit vum éischten Duerchgang huet den Amiri awer vum Eelefmeterpunkt aus ausgeglach. Nom Säitewiessel huet de Silas, deen am Wanter op Mainz gewiesselt ass, d’Partie no engem schéine Solo gedréint. RB hat an der Suite nach eng Rei Occasiounen, déi si awer all leie gelooss hunn.

Zu Bremen hunn d’Spectateure géint Borussia Mönchengladbach een zéie Match gesinn, an deem béid Formatioune laang kaum geféierlech an de géigneresche Strofraum komm sinn. No enger Stonn sinn d’Gladbacher awer eemol gutt mat Tempo an d’Déift komm a konnten duerch den Tabakovic den 1:0 schéissen. Bremen hat awer an der Suite méi offensiv Aktiounen an huet sech an der Nospillzäit duerch ee schéinen Distanzschoss vum Topp belount, woumat d’Partie 1:1 op en Enn gaangen ass.

Donieft gouf et eng 2:1-Victoire fir Augsburg géint St. Pauli, bei där den Danel Sinani awer per Eelefmeter den 1:0 fir seng Ekipp markéiert hat. Hoffenheim konnt sech iwwerdeems mat 3:1 géint Union Berlin behaapten.

Am Owesmatch sinn d’Bayern auswäerts beim HSV net iwwert en 2:2 erauskomm. Den HSV huet vun Ufank u gutt dogéint gehalen a konnt duerch e verwandelten Eelefmeter vum Vieira no enger hallwer Stonn a Féierung goen. D’Äntwert vun de Bayern huet awer net laang op sech waarde gelooss an de Kane konnt nach virun der Paus egaliséiren. Nom Säitewiessel huet den agewiesselten Diaz direkt d’Partie fir d’Münchener gedréint, ma och déi Féierung huet net laang gehalen, well de Vuskovic an der 53. Spillminutt nees egaliséiere konnt. Eng Véierelsstonn viru Schluss hat de Vieira den 3. Gol fir den HSV um Fouss leien, den Davies konnt awer op der Linn klären. An der Schlussphas hunn d’Bayern dunn op d’Victoire gedréckt, ma et sollt awer beim Remis bleiwen.

D’Statistike vun de Matcher

Klickt hei, fir op d’Säit mat all de Resultater ze kommen.

Klickt op de Match, fir d’Statistiken ze gesinn.

D’Tabell vun der Bundesliga

Am meeschte gelies
Zanter Mëtternuecht
D'US-Regierung ass nees an engem Shutdown
6
Resultat: Hausperquisitioun
Hond vun der Police entdeckt Droge bei Passanten zu Ettelbréck
112
Am Lokale goufen et an de leschte Stonnen dräi Accidenter
Mamm aus Kevin - Allein zu Haus
D'Actrice Catherine O'Hara ass dout
0
"Qualitéitskrittären net erfëllt"
Giischtercher mussen nach op déi nei Epaulettë mam Emblème vum Grand-Duc Guillaume waarden
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi (C) celebrates with Arsenal's Brazilian defender #06 Gabriel Magalhaes (L) and Arsenal's English defender #20 Noni Madueke (R) after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Leeds United and Arsenal at Elland Road in Leeds, northern England on January 31, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Victoirë fir Arsenal an Neapel, Chelsea klappt West Ham spéit
1
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Sinani mat Gol fir St. Pauli, Dardari wënnt mat Greuter Fürth
1
Successeur vum Dino Toppmöller
Den Albert Riera gëtt den neien Trainer vun Eintracht Frankfurt
1
Champions League - Playoffs
Ënner anerem mat Benfica-Real an dem franséischen Duell Monaco-PSG
7
Europa League
Lyon, Aston Villa a Freiburg stinn an der 1/8-Finall, Stuttgart muss an d'Playoffs
0
Champions League
Chelsea, Sporting a Barcelona stinn an der 1/8-Finall, Real Madrid a PSG mussen an de Playoff
Video
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.