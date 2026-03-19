De Lionel Messi huet e Mëttwoch den 900. Gol a senger Karriär geschoss, konnt awer domadder net verhënneren, datt Inter Miami aus dem CONCACAF Champions Cup ausgescheet ass. No engem 1-1 géint Nashville SC ass Miami wéinst der Auswäertsgol-Reegel net weiderkomm.
Den 38 Joer alen Argentinier Messi hat schonn no siwe Minutten am Réckmatch vun der Aachtelsfinall fir den 1-0 fir Miami gesuergt. De Cristian Espinoza huet allerdéngs an der 74. Minutt nees ausgeglach.
Nashville huet de Rescht vum Match gutt verdeedegt a sech esou fir d’Véierelsfinall qualifizéiert. Fir Miami war et en éischter enttäuschenden Owend, virun allem well et och dee leschte Match am Chase Stadium zu Fort Lauderdale war.
Mat sengem Gol huet de Messi säi Konto op 81 Goler fir Miami erhéicht, zanter sengem Wiessel an d’USA 2023. Virdrun hat den aachtfache Ballon-d’Or-Gewënner 672 Mol fir Barcelona, 32 Mol fir Paris Saint-Germain an 115 Mol fir Argentinien getraff.
Säi 900. Gol kënnt 21 Joer no sengem éischte bei de Profien. 2005 hat hien am Alter vu 17 Joer fir Barcelona bei engem 2-0 géint Albacete getraff.
De Messi gëllt fir vill als de beschte Futtballspiller an der Geschicht, läit awer nach hannert sengem grousse Rival Cristiano Ronaldo, deen aktuell 965 Goler opweises huet.
De Javier Mascherano, Trainer vu Miami a fréieren Argentinien- a Barcelona-Matspiller vum Messi, huet virum Match gesot, dës Zuel u Goler wier “verréckt” a betount, et wier e Privileeg gewiescht, esou vill dovunner vun no ze gesinn.
De Moment gëtt erwaart, datt de Messi nach eng Kéier bei der Weltmeeschterschaft untrëtt, wann Argentinien hiren Titel verdeedege wëllen. Säi Kontrakt bei Inter Miami gouf scho bis Enn 2028 verlängert.
D’Legend Pelé soll zwar iwwer 1.000 Goler a senger Karriär geschoss hunn, mee dës Zuel ass ëmstridden. Vill Statistiker ginn dovun aus, datt hien am Ganzen éischter 762 Goler fir Brasilien, Santos an New York Cosmos geschoss huet.