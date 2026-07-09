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Course ëm de gëllene SchongMessi, Mbappé, Haaland oder Kane: Wie wäert déi meescht Goler schéissen?

RTL Lëtzebuerg
Lara Beidler
Den 9. Juli ass déi éischt Véierelsfinall vun der WM 2026, an där den Topp-Buteur Kylian Mbappé mat Frankräich op Marokko treffe wäert. Mee wien iwwerzeegt nach mat senge Qualitéite virum Gol?
Update: 09.07.2026 11:33
Dat Ronnt muss an dat Eckegt
Dat Ronnt muss an dat Eckegt
© ALEX GRIMM/Getty Images via AFP

D'Weltmeeschterschaft 2026 bitt vill spannend Momenter an Iwwerraschungen. Am Mëttelpunkt stinn dobäi virun allem véier Stiermer, déi sech de gëllene Schong erhoffen. Den éischten am Ranking ass de Lionel Messi, direkt hannendru kommen de Fransous Kylian Mbappé an den Norweger Erling Haaland. Op der véierter Platz mat de meeschte Goler bei der WM 2026 steet den Englänner Harry Kane.

Den Messi gëtt vun sengen Teamkolleegen gefeiert nom Match géint Ägypten.
© THOMAS COEX/AFP

De Weltmeeschter vun 2022, Lionel Messi, huet bis ewell an all Match op d'mannst ee Gol geschoss a weist, datt hie mat sengen 39 Joer ëmmer nach zu de gréisste Futtballspiller gehéiert. Direkt beim éischte Spill géint Algerien hat den Argentinier, dee fir Inter Miami spillt, en Hattrick geschoss a konnt och géint Éisträich zwee Mol treffen. Géint Jordanien an d'Kapverden war et allkéiers ee Gol. An der Aachtelsfinall géint Ägypten war et hien, deen, nieft sengen Teamkolleege Cristian Romero an Enzo Fernandez, e wichtegen Gol geschoss hat an Argentinien an d'Véirelsfinall bruecht huet.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 30: Kylian Mbappe #10 of France celebrates with Dayot Upamecano #4 and Michael Olise #11 after scoring the team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between France and Sweden at New York New Jersey Stadium on June 30, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kylian Mbappé feiert säin Gol géint Schweden.
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Direkt hannert dem Messi stinn de Kylian Mbappé an den Erling Haaland mat jeeweils siwe Goler. De Fransous Mbappé, dee bei Real Madrid ënner Vertrag steet, huet an dräi Matcher (géint de Senegal, Irak a Schweden) allkéiers zwee Goler geschoss a konnt géint Paraguay en erfollegräichen Eelefmeter markéieren. Nëmme géint Norwegen blouf hien ouni Gol. De Fransous war 2024-25 mam gëllene Schong ausgezeechent ginn a weist, datt hien dëst Joer rëm dofir kämpft.

Den Erling Haaland nodeems en zwee Goler géint Brasilien geschoss huet.
© ODD ANDERSEN/AFP

Den Norweger Haaland kann och op eng beandrockend Leeschtung zeréckblécken. Mat senge siwe Goler huet hien Norwegen bal eleng an d'Véirelsfinall bruecht. Een Erfolleg, deen d'Nationalmannschaft schonns laang net méi feiere konnt. De Stiermer vu Manchester City hat beim éischte Match géint den Irak a beim zweeten Match géint de Senegal direkt duebel getraff, beim drëtte Match géint Frankräich war de 25 Joer alen Norweger net agewiesselt ginn. Beim véierte Match géint d'Elfenbeinküst hat hien dono direkt zwee Mol getraff an och an der Aachtelsfinall géint Brasilien konnt hie sech iwwert ee Gol freeën.

Den Harry Kane nom 2:1 géint Kongo
Den Harry Kane nom 2:1 géint Kongo.
© ODD ANDERSEN/AFP

Op der véierter Platz steet den Harry Kane mat sechs Goler. De Kapitän vun de "Three Lions", wei déi englesch Nationalekipp nach genannt gëtt, gëllt als beschte Buteur an der Geschicht vun der englescher Nationalmannschaft. Och bei dëser WM weist de Bayern München-Spiller seng Qualitéiten a bleift een onverzichtbare Stammspiller. Beim éischte Match aus der Gruppephas hat den Englänner zwee Goler geschoss, géint Ghana war en dogéint ouni Gol vum Terrain gaangen. Géint Panama hat de Stiermer da rëm getraff an och an der 1/16-Finall géint d'DR Kongo konnt hie sech iwwer zwee Goler freeën an hat England soumat an d'Aachtelsfinall bruecht, wou hien ee Gol géint Mexiko geschoss hat.

Spannend geet et weider mam éischte Match vun der Véierelsfinall Frankräich géint Marokko dësen Donneschden den Owend ëm 22 Auer. Am WM-Ticker hei op RTL.lu wäerte mir Iech live um Courant halen.

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