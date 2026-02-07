AXA League an der RTL Live ArenaDe Match Red Boys Déifferdeng géint den HC Bierchem um 20.15 Auer am Stream
E Samschdeg gëtt am nationalen Handball-Championnat de 14. Spilldag gespillt.
Um 20.15 Auer kritt et ënner anerem den HC Bierchem auswäerts mam Leader Red Boys Déifferdeng ze dinn. D’Partie kënnt Dir mat Commentaire am Stream kucken. Déi aner Matcher ginn et wéi gewinnt an der RTL Live Arena.
