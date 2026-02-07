RTL TodayRTL Today
E Samschdeg gëtt am nationalen Handball-Championnat de 14. Spilldag gespillt.
07.02.2026

Um 20.15 Auer kritt et ënner anerem den HC Bierchem auswäerts mam Leader Red Boys Déifferdeng ze dinn. D’Partie kënnt Dir mat Commentaire am Stream kucken. Déi aner Matcher ginn et wéi gewinnt an der RTL Live Arena.

De Livestream vu weidere Matcher aus der Axa League an der RTL Live Arena

De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena.

