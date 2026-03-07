RTL TodayRTL Today
AXA League an der RTL Live ArenaDe Match Red Boys Déifferdeng géint HB Esch vun 20.15 Auer am Stream

E Samschdeg ass am nationalen Handball-Championnat vun den Hären den 3. Spilldag am Titel-Playoff.
Um 20.15 Auer ass e Samschdegowend den HB Esch beim Tabelleleader Red Boys Déifferdeng op Besuch. Donieft kënnt et parallel zu den Dueller Diddeleng-Käerjeng a Standard-Bierchem. Dës Matcher kënnt Dir wéi gewinnt an der RTL Live Arena suivéieren.

De Livestream vu weidere Matcher aus der Axa League an der RTL Live Arena

De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena.

