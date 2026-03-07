AXA League an der RTL Live ArenaDe Match Red Boys Déifferdeng géint HB Esch vun 20.15 Auer am Stream
E Samschdeg ass am nationalen Handball-Championnat vun den Hären den 3. Spilldag am Titel-Playoff.
Um 20.15 Auer ass e Samschdegowend den HB Esch beim Tabelleleader Red Boys Déifferdeng op Besuch. Donieft kënnt et parallel zu den Dueller Diddeleng-Käerjeng a Standard-Bierchem. Dës Matcher kënnt Dir wéi gewinnt an der RTL Live Arena suivéieren.
