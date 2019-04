An den Halleffinalle vum Lëtzebuerger Dammen-Basketchampionnat ass de Gréngewald no der 2. Victoire iwwer Steesel an d'Finall agezunn.

Gréngewald - Amicale Steesel 51:45

No der iwwerraschender Victoire vum Gréngewald iwwer d’Amicale Steesel an der 1. Halleffinall war d’Formatioun vum Coach René Keiser auswäerts gefuerdert. Ma d’Damme vum Coach Hermann Paar wollten awer deen nächste Coup setzen a mat enger Victoire de Score an d'Finall anzéien.

Deen 1. Quarter war ganz knapp an ass schliisslech mat 13:12 fir d'Gäscht ausgaangen. Am Centre Sportif am Sand hat Gréngewald awer eppes géint déi fréi Féierung vu Steesel entgéint ze setzen an huet deen 2. Véierel mat 17:14 fir sech kënnen entscheeden - 29:27 fir de Gréngewald nom 1. Duerchgang.

Am 3. Véierel goung et a Saache Punkte mat engem 10:8 fir d'Amicale méi lues zou - et war eng ëmkämpfe Partie a keng Ekipp wollt där anerer eppes schenken. Am 4. Quarter goung et du fir dem Coach Keiser seng Formatioun ëm alles, ma Gréngwald huet weider Accenter an der Offense gesat. Um Enn konnten déi Hueschterter de leschte Véierel dach däitlech mat 14:8 fir sech entscheeden a soumat war d'Anzéien an d'Finall perfekt.

Etzella Ettelbréck - T71 Diddeleng 67:62

An der 1. Halleffinall konnten déi Diddelenger Damme bei der 79:63-Victoire Confiance fir déi 2. Partie géint Ettelbréck tanken. Deemenstpriechend motivéiert wollt d’Ekipp vum Coach Thierry Kremer e Samschdeg am fréien Owend am Däich géint d’Etzella optrieden. Déi Ettelbrécker hunn iwwerdeems misse wannen, fir op 1:1 kënnen ze stellen - am anere Fall wier Diddeleng an d'Finall agezunn.

Am 1. Quarter huet d'Etzella mat engem enorm gudden Tempo opgespillt an d'Géignerinne mat engem 24:15-Succès dach iwwerrascht. Ënnert dem Impuls vum Montgomery, Petrova, Neiertz a Co. war Ettelbréck gutt an der Partie. Am 2. Véierel ass Diddeleng awer lues a lues erwächt an huet ëmmer méi ugezunn. An der Paus war et du just nach ee knappe Virsprong fir d'Heemekipp vun engem Punkt beim Stand vu 35:34.

Och den 3. Quarter goung un d'Formatioun aus der Forge du Sud, dat mat 14:12. Ma am leschte Véierel huet d'Ekipp aus dem Däich awer nach eemol op den Tempo gedréckt a konnt sech erëm e puer Punkten ofsetzen. Schliisslech goung dee leschte Quarter mat 20:14 un d'Etzella, wat gläichzäiteg eng 67:62-Victoire bedeit huet. Deemno kënnt et nächste Mëttwoch zum drëtten an entscheedende Match ëm déi 2. Plaz an der Finall.