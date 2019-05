An der Liichtathletik sollt dëse Weekend d'Interclub Championnat sinn. D'Kompetitioune goufen e Samschdeg am spéide Moien ofgesot.

D'Sprong- a Worfanlagen zu Schëffleng kann een de Moment net benotzen, well se ënner Waasser stinn nom ville Reen, deen an de leschte Stonnen erofkomm ass. De Championnat gëtt op engem spéideren Datum nogeholl.

Schreiwes vun der FLA

Championnats Interclubs des Jeunes

A cause des mauvaises conditions atmosphériques les Championnats Interclubs des Jeunes 2019 programmés pour aujourd’hui, le 11 et demain, le 12 mai 2019 à Schifflange ont été annulés et reportés à une date ultérieure, qui sera fixée lors du Congrès fédéral du 20 mai 2019.

Merci pour votre compréhension.

Meilleures salutations sportives

Pour la FLA

Léi Moureaud