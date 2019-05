Dëse Weekend war de leschte Spilldag am nationale Futtball. An der Lutte ëm den Op- an den Ofstig sinn dann hei och déi lescht Decisioune gefall.

BGL Ligue: Ofsteiger: Rëmeleng, RM Hamm Benfica

Barrage: Hueschtert RTL-Artikel: BGL Ligue - leschte Spilldag: D'Jeunesse spillt d'nächst Saison europäesch, RM Hamm Benfica fält Éierepromotioun:



Opsteiger: Rodange, Millebaach

Ofsteiger: Wuermer, Sandweiler

Barrage ëm den Opstig: Hesper

Barrage ëm den Ofstig: Ierpeldeng, Biissen 1. Divisioun 1. Bezierk:



Opsteiger: Steesel, Monnerech

Ofsteiger: Baastenduerf, Useldeng, Porto, Uespelt

Barrage ëm den Opstig: Miedernach, Weiler

Barrage ëm den Ofstig: Mäertzeg 1. Divisioun 2. Bezierk: Opsteiger: Monnerech

Ofsteiger: Porto, Uespelt

Barrage ëm den Opstig: Weiler

Barrage ëm den Ofstig: Bartreng 2. Divisioun 1. Bezierk: Opsteiger: Feelen, Houesen

Ofsteiger: Réiden, Gréiwels

Barrage ëm den Opstig: Dikrech

Barrage ëm den Ofstig: Fiels 2. Divisioun 2. Bezierk:



Opsteiger: Walfer, Beggen

Ofsteiger: Märel, Schuller

Barrage ëm den Opstig: CSO

Barrage ëm den Ofstig: Éinen 3. Divisioun 1. Bezierk: Opsteiger: Reisduerf, Colmer-Bierg

Barrage ëm den Opstig: Clierf 3. Divisioun 2. Bezierk: Opsteiger: Kënzeg, Schengen

Barrage ëm den Opstig: Zowaasch Links RTL-Artikel: BGL Ligue - leschte Spilldag: D'Jeunesse spillt d'nächst Saison europäesch, RM Hamm Benfica fält