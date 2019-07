Um Freideg huet den FC Barcelona offiziell matgedeelt, datt de Griezmann ee Kontrakt fir 5 Saisonen ënnerschriwwen huet.

Den Transfert-Poker ass eriwwer. Fir 120 Milliounen Euro wiesselt den Antoine Griezmann an der Primera Division vun Atlético Madrid bei den FC Barcelona. Den 28 Joer alen Offensiv-Mann huet beim Veräin vum Lionel Messi ee Kontrakt fir 5 Joer ënnerschriwwen. Et gouf eng Ausstigsklausel vun 800 Milliounen Euro festgesat.

Schreiwes vum FC Barcelona

FC Barcelona has paid the 120 million euro buyout clause to release Antoine Griezmann from Atlético Madrid. The player will sign a contract with his new club for the next five seasons, through to 30 June 2024, with a buyout clause of 800 million euros.

We will shortly be publishing the full schedule for the presentation of Antoine Griezmann as a new member of the Barça first team.