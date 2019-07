E Freideg den Owend hat de Laurent Jans am Frëndschaftsmatch géint den Dellbrücker SC säin 1. Asaz beim Bundesligist Paderborn.

Zanter en Donneschdeg ass de Wiessel vum Laurent Jans vum FC Metz bei den SC Paderborn an dréchenen Dicher. E Freideg hat de Kapitän vun der Lëtzebuerger Nationalekipp scho säin éischten Asaz. Am Frëndschaftsmatch beim Dellbrücker SC huet de Jans 66 Minutte gespillt an huet an der 49. Minutt de 5:0 vum Shelton preparéiert.

Paderborn huet de Match mat 7:0 gewonnen.

