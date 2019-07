An der Europa League huet d'Fola e Mëttwoch och de Retourmatch géint d'Ekipp aus Georgien verluer.

D'Aventure Europa League ass fir d'Fola eriwwer. An der 1. Ronn vun der Qualifikatioun gouf d'Ekipp vum Jeff Strasser vun der georgescher Ekipp Chikhura eliminéiert.

No der 1:2-Néierlag am Allersmatch, hunn déi Escher och de Retourmatch e Mëttwoch den Owend géint de georgesche Veräin verluer. Fir Chikhura hat den Ardazishvili an der 25 Minutte markéiert, den Sardalishvili huet dann an der 73. Minutt nach op 2:0 erhéicht. An der 89. Minutt konnt de Sinani nach vum Punkt op 2:1 verkierzen.