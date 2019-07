An do spille jo fir den Ufank just d'Ekippen aus den Divisiounen 1 bis 3 mat. D'Ekippen aus der BGL Ligue an der Éierepromotioun komme jo méi spéit dobäi.

Fir d'éischt gëtt awer nach den Tour préliminaire gespillt an zwar de 4. September 2019, ier den 8. September 2019 dann de kompletten 1. Tour um Programm steet. Weider war et och den Tirage vun der Coupe FLF an den Tirage vun der Coupe vun de Reserven. PDF: Alleguerten d'Matcher vun all de Couppen am Iwwerbléck