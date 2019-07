E Freideg den Owend war den Optakt vun der neier Saison an der Franséischer Ligue 2.

E Freideg den Owend hat de Vincent Thill säin éischten Asaz fir Orléans an der Ligue 2 a Frankräich. Um 1. Spilldag gouf et auswäerts een 0:0-Gläichspill géint d'AS Nancy. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startformatioun a gouf an der 85. Minutt ausgewiesselt.