Vum 23. bis den 28. Juli war zu Ermelo an Holland d'Junior-Weltmeeschterschaft am Voltigéieren.

Eng Woch voller Emotiounen ass fir de Philip Bäcker e Sonndeg bei der Junior-Weltmeeschterschaft am Voltigéieren op en Enn gaangen. Fir de jonke Lëtzebuerger ass um Enn déi 11. Plaz erausgesprongen.

Nodeems et e Mëttwoch an en Donneschdeg an der 1. Ronn fir de Philip Bäcker net esou gelaf war wéi erhofft, an hien op der 12. Plaz loung, konnt de Lëtzebuerger dunn awer e Freiden an e Samschdeg weise wat hie kann. Mat enger gudder Flicht an enger nach besserer Kür (Plaz 8) konnt hie sech an der 2. Ronn op déi 10. Plaz no vir schaffen.

Zum Schluss ass fir de Philip Bäcker mat sengem Päerd Reality an un der Longe dem Sabine Wagner déi 11. Plaz erausgesprongen.