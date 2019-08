Am Kader vun eise Futtball-Virschaue bei de Veräiner aus der BGL Ligue, ass et haut de Moien um "FC Déifferdeng 03".

De Fusiounsveräin konnt sech an der leschter Saison esou just net fir eng europäesch Plaz qualifizéieren. Wat den 2003 gegrënnte Veräin sech fir déi nei Saison virgeholl huet a wat et soss fir Ännerunge bei deenen Déifferdenger gëtt, war de Cliff Block nofroen.