De Progrès Nidderkuer hat sech déi lescht Saison ganz knapp fir d'Europa League qualifizéiert.

An der Europa League selwer ass et bis elo nees gutt gelaf. Et goufen 2 Tier passéiert. Géint d'Glasgow Rangers gouf et am Allersmatch jo eng 0:2-Defaite. Haut ass bekanntlech um Hallwer 8 am Stade Josy Barthel de Retourmatch Serge Olmo.