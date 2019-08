Fir d'Lëtzebuerger Sprangreiderin Charlotte Bettendorf leeft et sou gutt, wéi nach ni. An der lescht konnt si mat staarke Leeschtungen iwwerzeegen.

Päischte koum d'Charlotte Bettendorf op engem CSI4*-Turnéier zu Wiesbaden op déi zweete Plaz. Dëse Weekend konnt si souguer den Turnéier zu Münster gewannen, wat gläichzäiteg dat beschte Resultat an hirer Karriär ass. Si ass déi éischt Lëtzebuergerin, där dësen Exploit gegléckt ass. Natierlech ass si immens houfreg op hir Leeschtung.

AUDIO: Sprangreiderin Charlotte Bettendorf / Reportage Max Kerschen

"Ech si mega glécklech iwwert meng éischte Plaz an an der leschter Zäit leeft et richteg gutt fir mech.", sou d'Charlotte Bettendorf. Fir kënnen op engem Topp-Niveau ze reiden, spillen d'Päerd eng extrem wichteg Roll:

"Natierlech muss een d'Päerd, déi mir op den Turnéieren asetzen, gutt trainéieren fir se kënnen op esou engem Niveau ze reiden. Do stécht vill haart Aarbecht dohannert."

An deene leschte Joren ass den Niveau am Reitsport zu Lëtzebuerg däitlech geklommen. E groussen Undeel dorunner huet och d'Charlotte Bettendorf.

"Et ginn zwar net vill Reider zu Lëtzebuerg, mee den Niveau ass awer zimlech héich. Do ginn et awer nach aner Reider, déi dozou bäidroen."

Dat nächst grousst Turnéier, dat beim Charlotte Bettendorf um Programm steet, sinn d'Europameeschterschaften Enn August zu Rotterdam.