Diddeleng ass mat engem Erfolleg an den 3. Tour vun der Europa-League-Qualifikatioun gestart. Den F91 konnt en Donneschdegowend eng 3:1-Victoire feieren.

En Donneschdegowend konnt de Veräin aus der Forge du Sud sech am Stade Josy Barthel viru ronn 1.250 Spectateure mat 3:1 behaapten.

Fir d'Goler bei den Diddelenger huet den Dominik Stolz an der 28., 30. a 76. Spillminutt gesuergt. De Gol fir Kalju Nõmme huet iwwerdeems de Sander Puri an der 41. Minutt markéiert.

Sollt de Lëtzebuerger Champion am 3. Tour vun der Europa-League Qualifikatioun Kalju eliminéieren, da géing et duerno géint Ararat aus Armenien oder Saburtalo aus Georgien goen. De Retourmatch ass den 13. August um 18 Auer an Estland.

F91 Diddeleng - Kalju Nõmme 3:1

Diddeleng hat et ufanks schwéier, fir géint déi grouss Gabarite vu Kalju dogéint ze halen. Mat Leit wéi Deniss Tjakpin mat bal 2 Meter waren d'Gäscht virun allem op Standard hi geféierlech. Den F91 huet et virun allem mat dem séiere Ryan Klapp op der Säit a mat der Spillintelligenz vum Danel Sinani an Dominik Stolz probéiert. No 15 Minutte koumen d'Jongen aus der Forge du Sud awer ëmmer besser an de Match.

Ronderëm d'hallef Stonn hu sech dunn d'Evenementer iwwerschloen: De Stolz konnt mat engem Schoss bësse glécklech, de Ball war ofgefälscht, no enger Virlag vum Sinani op 1:0 setzen. A just 2 Minutte méi spéit gouf den Däitsche vum Klapp zerwéiert a konnt dat ronnt Lieder mat engem Käpper am Filet vun den Esten ënnerbréngen. Trotz enger Rëtsch vu weidere Chancë fir den F91 konnten d'Gäscht duerch de Sander Puri kuerz virum Téi ausgläichen.

Den F91 hat sech och fir déi zweeten Hallschecht vill virgeholl a ass mat ganz vill Tempo duergefuer. Den 3. Gol fir de Veräin aus der Forge du Sud houng an der Luucht. Aktivposte beim Lëtzebuerger Champion ware weiderhi Klapp, Stolz a Sinani. Op der Stonn stoung et nach ëmmer 2:1 an d'Gäscht hu sech ëmmer méi hannendra gestallt, wollten den 1-Gol-Ecart bäibehalen.

An de leschte Spillminutten huet den F91 nach eemol Drock gemaach an op een 3. Gol gedréckt. 15 Minutte viru Schluss huet de Stolz mat sengem 3. perséinleche Gol, e Schoss aus der Distanz, fir d'Entscheedung an deem Match gesuergt. Diddeleng fiert also déi nächst Woch mat engem 2-Goler-Virsprong an Estland.