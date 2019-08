Zu Manchester hu sech béid Ekippe näischt geschenkt mee zum Schluss vum Match sollten d'Briten déi méi staark Nerven hunn a gewannen mat 71:54.

Lëtzebuerg huet ganz gutt an de Match fonnt an huet gutt mat de Briten matgehalen. Zemools de Gutenkauf war immens gutt am Match a konnt am Ufank direkt e puer Punkte markéieren. D'Briten ware kierperlech awer zimlech staark, konnte sech vill Rebounds sécheren a sinn vill Feeler siche gaangen. Zum Schluss vum 1. Véierel konnt sech d'Ekipp vun der Insel liicht ofsetzen, hunn et de Roude Léiwen méi schwéier gemaach fir ze punkten an esou stoung et no den éischten 10 Minutten 15:22.

An den 2. Véierel sinn se dann awer erëm richteg staark gestart a konnten de Réckstand no den éischten 5 Minutten an en 2-Punkte-Virsprong ëmwandelen. D'Britten hu sech awer gewiert a wollten de Lëtzebuerger näischt schenken sou dat et mat engem 32:31 fir Groussbritannien an d'Paus gaangen ass.

D'Roud Léiwen hunn och no der Paus weider richteg gudde Basket gespillt an hat no 3 Minutten an der 2. Halschent e Virsprong vu 6 Punkten. Déi 2 hu sech zu Manchester dono weiderhin net vill geschenkt sou dat et déi ganzen Zäit e ganz enke Match war. D'Lëtzebuerger konnten direkt e puer mol gutt blocken a sinn mat engem Virsprong vu 4 Punkten an de leschte Véierel gaangen.

Am leschten a 4. Véierel war et dann e richtege Kampf a béid Ekippen wollten onbedéngt dës Victoire. D'Kierf sinn awer net esou gefall wéi sech dat béid Ekippe virgestallt mee dozou hunn och déi 2 gutt Defensen gefouert, sou dat Lëtzebuerg 4 Minutten virum Enn just 3 Punkten am Réckstand louch. Zum Schluss vum Match ass de Lëtzebuerger dann awer d'Loft ausgaangen, konnten praktesch keng Punkten méi realiséieren, d'Briten sinn däitlech dovu gezunn a gewannen schlussendlech mat 71:54.

De nächste Match ass de 14. August um 20h30 géint de Kosovo ier dann den 21. August um 19h00 de leschte Match géint Groussbritannien gespillt gëtt.