D'FLF huet en Donneschdeg den Datum vum Championnatsmatch tëscht Péiteng an Diddeleng matgedeelt.

D'Partie vum 2. Spilldag tëscht der Union Titus Péiteng an dem F91 Diddeleng gëtt e Mëttwoch 25. September nogeholl a gëtt um 20 Auer ugepaff.

De Match gouf jo wéinst der Europa League Qualifikatioun verluet.

PDF: Schreiwes vun der FLF

Virverkaf Lëtzebuerg - Serbien



An engem anere Schreiwes deelt d'FLF mat, dass de Virverkaf fir den EM-Qualifikatiounsmatch tëscht Lëtzebuerg a Serbien, deen den 10. September gespillt gëtt, e Freideg ufänkt.

Et handelt sech hei ëm Ticketen déi Rescht bliwwe sinn, respektiv ëm Ticketen, déi net vun der Serbescher Federatioun genotzt goufen.

Tribune de face kascht 25, Tribune de côte 20 an Tribune populaire 15 Euro. Tickete ginn et zu Monnerech um Site vun der FLF an op de bekannte Virverkafsplazen.

PDF: Schreiwes mat de Virverkaf-Adressen