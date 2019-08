Bei der Partie Liverpool géint Chelsea gouf den Ersatzkipper vun de Reds vun engem Spectateur blesséiert, deen nom Match op den Terrain gelaf ass.

Virum 2. Spilldag an der Premier League huet den FC Liverpool Nout um Mann. Konkret geet et ëm d'Kipperpositioun. War de Stammkipper Alisson Becker leschte Freideg am Optaktmatch vun der neier Saison an England blesséiert ginn, riskéiert d'Personalsituatioun sech nach ze verschäerfen. Och den Ersatzkipper vun de Reds den Adrián ass verletzt - dëst ass op eng skurril Aart a Weis geschitt.

Den Adrián war am Supercup de gefeierte Mann, wéi hien den decisiven Eelefter vun Chelsea gehalen huet. Duerno war d'Freed am Camp vu Liverpool natierlech grouss an och ee Supporter konnt seng Freed net bremsen. Esou ass hien op den Terrain gelaf, fir an der Drauf vu Leit mat der Ekipp vum Jürgen Klopp ze feieren. Ma de begeeschterte Supporter ass awer aus- an dem Kipper Adrián doropshin an d'Bee gerutscht.

Resultat: Eng déck Prellung um Knéchel. Domat ass d'Wahrscheinlechkeet héich, datt den Andy Lonergan e Samschdeg bei der Partie géint Southampton tëscht de Pottoe vum Champions-League-Gewënner steet.