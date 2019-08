E Freideg den Owend stounge sech fir den Optakt vum 2. Spilldag an der Bundesliga den Opsteiger Köln an den Tabelleleader Dortmund géigeniwwer.

De BVB ass erwaart staark an de Match gestart, si hate vill méi vum Match, ma si hate Problemer, sech Chancen erauszespillen, well d'Kölner Defense nawell zimlech stabil stoung. Köln huet et gréisstendeels iwwer Konterattacke probéiert. An der éischter Hallschent sollt nëmmen ee Gol falen an och wann dëse relativ onerwaart koum, war en awer net ganz onverdéngt. No engem Corner an der 29. Minutt huet de Skhiri de Ball mam Kapp verlängert an den Drexler konnt markéieren.

An der zweeter Hallschent war et dat nämmlecht Bild, dat allerdéngs just bis de Lucien Favre reagéiert huet an de Brandt an den Hakimi an d'Spill bruecht huet. An der 70. Minutt konnt de Sancho du mat engem ganz flotte Schoss den 1:1 markéieren. Dortmund huet elo ëmmer méi gedréckt an an der 85. Minutt war et dunn esou wäit, den agewiesselten Hakimi huet mam Kapp fir den 2:1 gesuergt. An der 94. Minutt huet den Alcacer dunn no enger Konterattack fir d'3:1-Schlussresultat gesuergt.