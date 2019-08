Iwwerdeems dréint Hoffenheim de Match géint Bremen a Leverkusen wënnt zu Düsseldorf. De Laurent Jans an de Leandro Barreiro sinn net zum Asaz komm.

E Samschdeg ass et mam 2. Spilldag an der Bundesliga weidergaangen, nodeems sech e Freideg den Owend Dortmund mat 3:1 zu Köln behaapte konnt.

Dortmund klappt den Opsteiger Köln mat 3:1

Resultater

Schalke - Bayern 0:3

1:0 Lewandowski (20'), 2:0 Lewandowski (50'), Lewandowski (75')



Am Toppmatch um Samschdegowend huet sech Bayern op Schalke näischt huele gelooss. De Lewandowski huet den däitsche Rekordmeeschter an der 20. Minutt duerch en Eelefmeter a Féierung bruecht, nodeems de Coman vum Kenny am Strofraum geluecht ginn ass. Kuerz nom Säitewiessel war et dann nees de Lewandowski, dee mat engem schéine Fräistouss aus ronn 23 Meter op 2:0 erhéije konnt. Ma de polnesche Stiermer hat nach net genuch an huet sou an der 75. Minutt den Owend mat sengem drëtte Gol perfekt gemaach. Mat engem kloren 3:0 behaapt sech Bayern zum Schluss also op Schalke.



Hoffenheim - Bremen 3:2

0:1 Füllkrug (42'), 1:1 Bicakcic (54'), 2:1 Bebou (59'), 2:2 Osako (81'), 3:2 Kaderabek (87')

Laang war et roueg zu Sinsheim, bis de Gaascht aus Bremen a Féierung gaangen ass. Kuerz virun der Paus huet de Füllkrug de verdéngten éischte Gol vum Match no enger Virlag vum Sahin geschoss. Bremen war kloer iwwerleeë well d'Lokalekipp am offensive Beräich sou gutt wéi näischt gewisen huet. Wéi aus dem Näischt ass dann och den 1:1 gefall. An der 54. Minutt konnt sech de Bicakcic no engem Corner duerchsetzen a mam Kapp ausgläichen. D'Lokalekipp huet dann awer an de Match fonnt a sou war et just 5 Minutte méi spéit de Bebou, deen Hoffenheim mat sengem Gol a Féierung brénge konnt. Bremen huet awer net opginn a sou konnt den Osako an der 81. Minutt op 2:2 gläichsetzen. Fäerdeg sollt de Match awer nach net sinn, an der 87. Minutt huet de Kaderabek de leschte Gol vum Match geschoss an Hoffenheim domat déi dräi Punkte geséchert.



Düsseldorf - Leverkusen 1:3

0:1 Baker (6'), 0:2 Aranguiz (35'), 0:3 Bellarabi (39')

No der knapper Victoire um 1. Spilldag war d'Werkself eng Woch méi spéit zu Düsseldorf gefuerdert. Zimlech schnell ass dann och den éischte Gol gefall. De Baker huet an der 6. Minutt mat engem Selbstgol dofir gesuergt, dass Leverkusen mat fréi a Féierung gaangen ass. Ronn 10 Minutte virun der Paus ass de Gol vum Aranguiz wéinst engem vermuttlechen Handspill nach eng kéier iwwerpréift ginn. De Videoarbitter konnt awer confirméieren dass de Buteur de Ball virum Gol mat der Broscht an net mam Aarm ugeholl huet. An der 39. Minutt huet de Bellarabi dann de Match sou gutt wéi entscheet. No engem Zouspill vum Volland ass et mat engem 0:3 aus der Siicht vun Düsseldorf an d'Vestiairë gaangen. Den Uschlossgol ass Düsseldorf dann nach an der 82. Minutt duerch de Morales gelongen, um Ausgang huet dat zum Schluss awer näischt méi geännert.

Mainz - Gladbach 1:3

1:0 Quaison (18'), 1:1 Lainer (31'), 1:2 Plea (78'), 1:3 Embolo (79')

D'Lokalekipp huet gutt an de Match fonnt a sou ass d'Féierung no 18 Minutte mam Gol vum Quaison an d'Rei gaangen. No enger gudder hallwer Stonn war et dann awer de Lainer, dee mat sengem Schoss op 1:1 ausgläiche konnt. Nom Säitewiessel huet et da laang gedauert bis den nächste Gol gefall ass. An der 78. Minutt konnt als éischt de Plea, an der 79. Minutt dann nach den Embolo den 2:1 an den 3:1 schéissen. Mat deem Resultat ass de Match dann och op en Enn gaangen a sou muss Mainz déi zweet Defaite am zweete Match astiechen. De Leandro Barreiro souz iwwer 90 Minutten op der Bänk.



Augsburg - Union Berlin 1:1

1:0 Vargas (59'), Andersson (80')

An den éischte 45 Minutten hu sech béid Ekippen am Spill no vir immens schwéier gedoen. Sou ass et dann och ouni Goler an d'Vestiaire gaangen. Nom Säitewiessel huet sech um Bild dann net vill geännert. No enger knapper Stonn dann zimlech iwwerraschend den 1:0 fir d'Lokalekipp. No enger Flank vum Niederlechner steet de Vargas op der richteger Plaz a kann de Ball zum 1:0 hannert d'Linn drécken. 10 Minutte viru Schluss dann eppes fir d'Geschichtsbicher: Den Andersson gläicht zum 1:1 aus a schéisst domat den éischte Gol fir Union Berlin an der Bundesliga. Zum Schluss feiert de Gaascht aus der Haaptstad dann och den éischte Punktegewënn an engem insgesamt schwaache Match.



Paderborn - SC Freiburg 1:3

1:0 Mamba (3'), 1:1 Waldschmidt (21'), 1:2 Petersen (40'), 1:3 Kwon (90+1')

Den Opsteiger aus Paderborn ass mat vill Tempo an de Match gestart, wat no schonn 3 Minutten dann och belount ginn ass. No engem Konter war et de Mambo deen d'Lokalekipp mat 1:0 a Féierung bruecht huet. Per Eelefmeter konnt de Waldschmidt an der 21. Minutt dann awer ausgläichen. 5 Minutte virun der Paus konnt d'Ekipp aus dem Breisgau nees zouschloen. Dës kéier war et de Petersen, deen de Golkipp ausgespillt huet an den 2:1 markéiere konnt. Alles kloer huet dann de Kwon an der 91. Minutt gemaach. Mat sengem Gol zum 3:1 konnt sech den de Gaascht aus Freiburg definitiv op déi zweet Victoire vun der Saison freeën. De Laurent Jans ass trotz Auswiesslung vum rietsen Defenseur net zum Asaz komm.



Um 18:30 Auer kënnt et dann nach zum Toppmatch tëscht Schalke a Bayern München.