E Freideg den Owend ware mam Vincent Thill, dem Marvin Martins an dem Tim Hall 3 Lëtzebuerger Nationalspiller am Ausland am Asaz.

An der franséischer Ligue 2 huet Orléans mam Vincent Thill mat 0:1 géint den FC Charmois Niortais verluer. Den decisive Gol huet de Kemen an der 61. Minutt geschoss. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain. An der Ukrain stoungen den Tim Hall an de Marvin Martins bei hirem Veräin Karpaty Lwiw an der Startformatioun. Um Enn huet een auswäerts ee Punkt géint Desna mat Heem geholl. E Gol ass wärend den 90 Minutten tëscht béiden Ekippen net gefall. De Martins krut an der 57. Minutt déi giel Kaart gewisen.