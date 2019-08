E Samschdeg den Owend war den Optakt vum 5. Spilldag am nationale Futtballchampionnat, wou direkt 2 Partien um Programm stoungen.

Hei gouf et eng 3:0-Victoire fir de Progrès Nidderkuer géint d'Victoria Rouspert. Den Emmanuel Françoise, de Belmin Muratovic an den Jacky Mmaee hu fir d'Gäscht getraff.

Rouspert - Nidderkuer 0:3

Nodeems an der éischter Hallschent béid Ekippen ongeféier op engem Niveau waren, wou esouwuel Rouspert wéi och Nidderkuer hätte kéinten a Féierung goen, ass de Progrès Nidderkuer awer besser aus de Kabinne komm an an der 59. Minutt ass dunn aus Rousperter Siicht alles schifgaangen. Do huet den Här Bourgnon nämlech dem Rousperter Kapitän Gilles Feltes déi rout Kaart gewisen an huet op Eelefmeter fir Nidderkuer decidéiert. Den Emmanuel Françoise konnt vum Punkt aus verwandelen. An der 62. Minutt hunn d'Gäscht dunn direkt nach een dropgesat. Den Mmaee huet de Ball vu riets an d'Mëtt bruecht, wou de Muratovic den 2:0 markéiere konnt. An der 81. Minutt huet den Mmaee sech fir seng staark Leeschtung belount an huet den 3:0 markéiert. Um Enn ass et bei dësem Spillstand bliwwen an domat kann Nidderkuer viru 410 Spectateuren déi 4 Victoire vun der Saison feieren.

Zanter 19 Auer leeft och d'Partie tëscht dem Opsteiger Rodange an dem Rekordchampion Jeunesse Esch.

© Nigel Mathieu

