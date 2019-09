Normalerweis huet déi franséisch Futtballnationalekipp ofwiesselend am Stade de France zu Paräis an op enger anerer Plaz am Land gespillt.

E Méindeg op der Pressekonferenz hat sech de Franséische Futtball-Nationaltrainer Didier Deschamps iwwert d'Hannergrënn geäussert, firwat Frankräich elo zwee Matcher hannereneen am Stade de France zu Paräis géing spillen.

Et wär ee Choix, deen no Diskussioune mam President Noël Le Graët, getraff gi wär, sou den Nationaltrainer. Donieft sot den Deschamps weider, datt hir kee Virbehalt hätt, fir an der Provënz ze spillen, ma vun der Logostick hier, géing et scho weider Schwieregkeete mat sech bréngen.

Bei der Decisioun huet awer och eng Ausso vum Lëtzebuerger Nationaltrainer Luc Holtz eng Roll gespillt. Hien hat dem Deschamps nom sensationellen 0:0 zu Toulouse nämlech gesot, datt een als Lëtzebuerg wuel net d'Recht hätt, fir am Stade de France ze spillen an et géing ee kleng Länner a klenge Stadione spille loossen.