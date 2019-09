Um Méindeg den Owend goufen et an der EM-Qualifikatioun weider keng Iwwerraschungen. Just Kroatien huet sech schwéier gedoe géint den Aserbaidschan.

Iwwersiicht vun de Resultater: Nordirland - Däitschland 0:2

Estland - Holland 0:4

Polen - Éisträich 0:0

Schottland - Belsch 0:4

Aserbaidschan - Kroatien 1:1

Slowenien - Israel 3:2

Ungarn - Slowakei 1:2

Lettland - Nordmazedonien 0:2

Russland - Kasachstan 1:0

San Marino - Zypern 0:4