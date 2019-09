Um Dënschdeg goufen d'Gruppe fir den Davis Cup, der Europa Grupp 3, ausgeloust.

Hei spillen d'Lëtzebuerger e Mëttwoch géint Griichenland, en Donneschdeg géint Monaco an e Freideg géint Polen. D'Matcher sinn all Kéiers um 10 Auer eiser Zäit.

An der Grupp B sti sech Estland, Lettland, Montenegro an Nordmazedonien géintiwwer.

Sollten déi Rout Léiwen éischten oder zweeten an hirer Grupp ginn, qualifizéiere si sech fir d'Playoffs. Sollte si op d'Plazen 3 oder 4 an der Grupp kommen, musse si géint den Ofstig an d'Grupp 4 spillen.