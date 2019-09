Um Dënschdeg den Owend huet d'U21 zu Lëtzebuerg an Italien missten untrieden, dat am Kader vun der EM-Qualifikatioun.

Schonn no 9 Minutten ass d'Missioun fir d'Lëtzebuerger méi schwéier ginn, nodeem d'Italiener no engem Eelefmeter vum Locatelli a Féierung gaange sinn. Den 2:0 ass dann och vum Punkt gefall, nodeem en Italiener am 16-Meter geluecht ginn ass. Et war de Moise Kean, deen an der 36. Minutt ugetrueden ass an dem Machado am Lëtzebuerger Gol keng Chance gelooss huet. Mat deem Resultat ass et dann och an d'Paus gaangen.

© Andrea Di Santo © Andrea Di Santo © Andrea Di Santo

Ma och an der zweeter Hallschent ass et net vill besser gelaf fir déi jonk Lëtzebuerger. An der 63. Minutt war et de Sottil, deen op Virlag vum Bastoni den 3:0 markéiere konnt. De Scamacca huet dunn an der 68. Minutt fir déi endgülteg Decisioun gesuergt, wéi hien no enger Pass vum Sala op 4:0 erhéije konnt. D'Italiener haten es awer nach ëmmer net genuch an hunn an der 77. Minutt eng weider Kéier duerch de Scamacca getraff, esou dass et 5:0 stoung. Dëst war dann och d'Schlussresultat.