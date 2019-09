Sensatioun op der Basket-Weltmeeschterschaft a China: Frankräich huet e Mëttwoch de Champion USA an der Véierelsfinall eliminéiert.

Et muss ee präziséieren, datt d’US-Ekipp net déi bescht US-Spiller a senge Reien hat, well déi meescht Stare sech fir d’US-Championnat wollte schounen an nawell ware si zanter 58 Matcher ongeschloen.

Trotzdeem huet Frankräich gewonnen a spillt an der Halleffinall elo entweder géint Australien oder géint d’tschechesch Republik géinteneen untrieden.

En Dënschdeg gouf et schonns weider Iwwerraschungen, ewéi Serbien sech mat 87:97 géint Argentinien huet misse geschloe ginn. An der Halleffinall spillt Argentinien elo géint Spuenien, déi Polen erausgehäit hunn.