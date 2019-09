Déi 36 Joer al fréier Nummer 1 op der Welt wëllt 2020 zeréck op d'WTA-Tour kommen. Dat huet d'Management vun der Tennisspillerin en Donneschdeg matgedeelt.

Ech sinn esou opgereegt, datt ech mäin zweete Comeback op der WTA-Tour wäert ginn, esou d'Kim Clijsters an engem Statement. Wuel hätt si an den nächste 4 Méint nach ganz vill Aarbecht viru sech, mä hir gréisste Motivatioun wär déi perséinlech Erausfuerderung. Souwuel physesch, wéi och mental, géing si sech gäre selwer eng Prüfung stellen. Mat 36 Joer géing si sech ze jonk spieren, a mat esou villen inspiréierenden Athletinnen a Mammen op der Tour. Weider war et och nach d'Ausso, datt si et kaum kéint erwaarden zeréck op den Terrain ze kommen an ze kucken, wat no der Gebuert vun dräi Kanner méiglech ass.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

D'Clijsters hat 2009 mam Titel bei de US Open als eréischt drëtt Spillerin no der Gebuert vun engem Kand eng Grand-Slam-Victoire gefeiert. De 14. Februar 2011 hat si eng weider Kéier an hirer Karriär déi 1. Plaz am WTA-Ranking iwwerholl. D'Tennisspillerin aus der Belsch huet bis ewell an hirer Karriär 41 Titelen am Eenzel an der 11 am Dubbel gewonnen.