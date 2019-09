An de leschten Deeg huet dat ominéist hëlzent Haischen am neie Futtball- a Rugby-Stadion fir vill Polemik gesuergt.

Den neie Stadion op der Cloche d'Or kënnt net aus der Aktualitéit eraus. Nieft dem "Gaardenhaischen", wou de Stadionspriecher, d'Police an d'Pompjeeë solle Plaz fannen, gëtt och vill iwwert d'Käschtenexplosioun an d'Feeler beim Bau diskutéiert.

D'Lydie Polfer war ugangs der Woch op alle Fall guer net mat der Beschreiwung vun deem, wat een do am neie Stadion op der Kockelscheier gesäit, averstanen.

Wéi et aktuell am neie Stadion ausgesäit, dat huet den Domingos Oliveira am Bild festgehalen.