Mat der Beschreiwung vun deem wat een do am neie Stadion op der Kockelscheier gesäit, ass d’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer guer net averstanen.

Am Stadion steet nämlech een Haischen aus Holz wat staark un ee Gaardenhaischen erënnert, hei solle wann de Ball bis rullt, de Stadionspriecher, esou wéi d’Police an d’Rettungsdéngschter ënnerkommen. Dat wier kee Gaardenhaischen esou d’Lydie Polfer. De Container, wéi si et nennt, wier vun Ufank un an de Pläng dra vermierkt ginn. E soll deemnächst verkleet ginn.

AUDIO: D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer iwwert de Container

Vun enger Käschtenexplosioun, wëll d’Lydie Polfer allerdéngs och net schwätzen.

AUDIO: D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer iwwer d'Käschten

Allerdéngs louchen d’Estimatioune vun de Käschten 2014 nach bei 30 bis 35 Milliounen Euro. Dat Joer drop gouf scho vun 58 Millioune geschwat. Enn 2016 du gouf de Budget vun 61 Milliounen Euro approuvéiert. Elo gouf de Stadion jo nach emol 18 Milliounen Euro méi deier.

Do wieren och Feeler bei der Planung vum Bureau d’Etudes gemaach ginn. Deen dofir soll sanktionéiert ginn, esou wéi dat am Cahier de charge drasteet, erkläert d’Lydie Polfer.