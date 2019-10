E Freideg an enger Woch mussen d'Rout Léiwen a Portugal untrieden. Dëst gëtt dem Luc Holtz no e ganz schwéiere Match.

Am Kader vu den zwee Lännermatcher géint Portugal a géint Dänemark huet d'Lëtzebuerger Futtball Federatioun e Mëttwoch de Moien op eng Pressekonferenz invitéiert.

De Freiden an enger Woch muss d'Lëtzebuerger Nationalekipp an der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft auswäerts a Portugal untrieden. Déi Woch drop Dënschdes spillen d'Rout Léiwen dann e Frëndschaftsmatch géint Dänemark, dat zu Aalborg. Fir de Luc Holtz ginn et zwee ganz schwéier Matcher, zemools géint Portugal déi senger Meenung no kee Schwaachpunkt opweisen.