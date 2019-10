Manchester City léisst weider wichteg Punkte leien a verléiert iwwerraschent mat 0:2 géint Wolverhampton.

Och an de weideren europäeschen Divisioune gouf fir de Championnat gespillt.

Bundesliga

Gladbach 5:1 Augsburg

1:0 Zakaria (2'), 2:0 Herrmann (8'), 3:0 Herrmann (13'), 4:0 Plea (39'), 4:1 Niederlechner (80'), 5:1 Embolo (83')

Gladbach hat d'Chance. sech mat enger Victoire un d'Spëtzt vum däitsche Championnat ze setzen. A sou sinn d'Haushären och an de Match gaangen. No nëmmen 2 Minutte konnt den Zakaria Gladbach a Féierung bréngen, dëst éier den Herrmann an der 8. Minutt schonn op 2:0 stelle konnt. Nodeems den Herrmann an der 13. Minutt mat sengem zweete perséinleche Gol op 3:0 gestallt hat, hat alles op eng kloer Victoire fir Gladbach gedeit.

Nach virun der paus konnt de Plea an der 39. Minutt fir d'Entscheedung suergen. Nom Säitewiessel hat et bis zur 80. Minutt gedauert, éiert de Niederlechner fir eng Reaktioun op der säit vun de Gäscht suerge konnt. De Schlusspunkt war dann awer op en Neits fir déi Gladbachen, dëst a Persoun vum Embolo, dee fir d'5:1-Victoire suerge konnt.

Wolfsburg 1:0 Union Berlin

1:0 Weghorst (69')

Premier League

Arsenal 1:0 Bournemouth

1:0 Luiz (9')

Manchester City 0:2 Wolverhampton

0:1 Traore (80'), 0:2 Traore (90+4')

Fir den Topfavorit aus Manchester gouf et eng hefteg Enttäuschung an der englescher Premier League. Trotz extrem vill Ballbesëtz an engem Plus u Geleeënheete konnt d'Ekipp vum Pep Guardiola net markéieren. Besser hat den Traore et dogéint gemaach. Hie konnt Wolverhampton mat sengen zwee Goler an der 80. an an der Nospillzäit zu dräi ganz wichtege Punkte féieren.

LaLiga

Valladolid 0:0 Atlético Madrid

Fir Atlético Madrid gouf et zu Valladolid een enttäuschend 0:0. Dobäi haten d'Männer aus der spuenescher Haaptstad an der 36. Minutt Chance, dass de Ramirez aus 11-Meter net fir Valladolid markéiere konnt.

Ligue 1

Lille 2:2 Nimes

1:0 Remy (12'), 1:1 Ripart (45+5'), 1:2 Denkey (71'), 2:2 Osimhen (79')

Fir d'Ekipp vum Lëtzebuerger Geschäftsmann Gerard Lopes gouf et géint Nimes just 1 Punkt. Nodeems de Remy Lille mat 1:0 a Féierung brénge konnt, war et an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent de Ripart, dee fir Nimes ausgeglach hat. No der Paus konnt Nimes an der 72. Minutt dann iwwerraschent de Score dréinen. Den Demkey konnt hei markéieren. Um Enn war et den Osimhen, dee fir Lille ee Punkt rette konnt.

Serie A

Inter - Juventus

20:45 Auer