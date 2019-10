Bei enger Manche vum European Cup waren nieft dem Gorges och d'Eva Danïels an den Tom Carré am Asaz.

Bei den Hären konnt sech den Oliver Gorges mat enger staarker Prestatioun am Lafen nach déi 52. Plaz sécheren.

Bei den Dammen hat d'Eva Danïels no enger gudder Leeschtung beim Schwammen an um Vëlo am Lafe missen opginn. No enger laanger an ustrengender Saison war d'Kraaft der jonker Athletin um Enn ausgaangen.

Bei de Juniore goung mam Tom Carré och ee Lëtzebuerger un den Depart. Fir de jonke Sportler war et eng gutt Experienz a konnt virun allem am Schwammen iwwerzeegen.