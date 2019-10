Weider konnten d'Packers eng Victoire zu Dallas feieren an d'Panthers waren den Jaguars iwwerleeën.

Un engem louch et wuel net. De Patrick Mahomes, Quarterback vun den Chiefs, huet nees iwwer 321 Yards gepasst a keng Interception gehäit. An awer haten d'Colts d'Iwwerhand an dësem Match. An der Paus louche si schonn 13:10 vir. An den zweeten 30 Minutten ass kengem vu béiden Ekippe méi en Touchdown gelongen, ma d'Colts hunn 2 Mol per Fieldgoal markéiert an d'Chiefs just eng Kéier. Esou wannen d'Colts knapp an awer verdéngt zu Kansas City géint d'Chiefs mat 19:13.

Et war enk a spannend, wéi déi zwou wëll Kazen openee getraff sinn. Béid Ekippen trieden aktuell ouni hir, virun der Saison, definéiert Nummer 1 Quarterbacks un an obwuel dem Minshew seng Statistiken besser wéi dem Allen seng sinn, konnte seng Jaguars sech bei de Panthers net duerchsetzen. Schonn nom éischte Quarter stoung et 14:7 fir Panthers an an der Paus ware si 21:17 vir. Dono hu si nach op 28:17 erhéicht an d'Jags sollten awer net méi bäikommen. Esou steet et zum Schluss 34:27 fir d'Heemekipp aus Carolina.

NFL-International-Games hunn dëse Weekend gestart. D'Raiders hunn op en Heemmatch zu Oakland verzicht an hunn d'Bears zu London am neien Tottenham-Stadion empfaangen. An et sollt eng gutt Rees fir d'Raiders ginn. No engem dréchenen 0:0 an den éischte Quarter hu si 17 Punkten am zweete Véierel gemaach. Nom Säitewiessel hunn d'Bears de Match du gedréint an 21 Punkten a 15 Minutte gemaach. Ma dat sollt net duergoen, well am leschte Quarter hunn d'Raiders als eenzeg Punkten op d'Board bruecht a sou wanne si ganz kanpp mat 24:21 géint d'Bears.

FINAL: @iAM_JoshJacobs scores 2 TDs and the @Raiders win the first international game of the 2019 season! #CHIvsOAK pic.twitter.com/S0hafEAzOn — NFL (@NFL) October 6, 2019

Et war kee ganz gudden Dag fir d'Cowboys. Schonn an der Paus ware si 0:17 géint d'Packers hannen, an hunn och am drëtte Quarter nach e bëssi verluer. Déi lescht 15 Minutten hu si dunn dominéiert, ma de Réckstand war ze grouss, fir datt si vun hirem 14:3 nach konnte profitéieren. Esou verléiere si mat 24:34 doheem géint Green Bay.

No dësem Spilldag sinn d'Patriots, déi 33:7 géint d'Redskins gewanne konnten, déi eenzeg Ekipp, déi nach kee Match verluer hunn. Och d'49ers hunn nach keng Néierlag ze verbuchen, ma si trieden e Méindeg den Owend nach géint d'Browns un.

D'Resultater am Iwwerbléck

Rams - Seahawks 29:30

Jaguars - Panthers 27:34

Cardinals - Bengals 26:23

Falcons - Texans 32:53

Buccaneers - Saints 24:31

Vikings - Giants 28:10

Bears - Raiders 21:24

Jets - Eagles 6:31

Ravens - Steelers 26:23

Bills - Titans 14:7

Patriots - Redskins 33:7

Broncos - Chargers 20:13

Packers - Cowboys 34:24

Colts - Chiefs 19:13