En Dënschdeg goufen déi Rout Léiwen nei geknipst.

Am Kader vum EM-Qualifikatiousmatch vu Lëtzebuerg a Portugal dëse Freideg stoung um Dënschdeg ee Fotoshooting um Programm.

Dëse Freideg spillen déi Rout Léiwen dann am Grupp A vun der EM-Qualifikatioun zu Lissabon am Stade José Alvalade XXI géint Portugal.

En Dënschdeg 15. Oktober da spillt Lëtzebuerg ee Frëndschaftsmatch an Dänemark. Um 19.00 trëfft d'FLF-Selektioun do am Aalborg Stadium op d'Dänen.

D'Partië ginn op RTL.lu an op der Tëlee iwwerdroen.

FLF-Selektioun

1 ALVES DA MOTA Daniel 11.09.85 Racing FC Union Lëtzebuerg

2 BARREIRO MARTINS Leandro 03.01.00 1. FSV Mainz 05 (D)

3 BOHNERT Florian 09.11.97 1. FSV Mainz 05 (D)

4 CARLSON Dirk 01.04.98 Karlsruher SC (D)

5 CHANOT Maxime 21.11.89 New York City FC (USA)

6 CURCI Alessio 16.02.02 1. FSV Mainz 05 (D)

7 BENSI Stefano 11.08.88 CS Fola Esch

8 GERSON Lars 05.02.90 IFK Norrköping (SWE)

9 HALL Tim 15.04.97 FC Karpaty Lviv (UKR)

10 JANS Laurent 05.08.92 SC Paderborn (D)

11 MALGET Kevin 15.01.91 Royal Excelsior Virton (B)

12 MARTINS DA GRACA Marvin 17.02.95 FC Karpaty Lviv (UKR)

13 MORIS Anthony 29.04.90 Royal Excelsior Virton (B)

14 PHILIPPS Chris 08.03.94 Legia Warszawa (PL)

15 RODRIGUES GOUVEIA Gerson 20.06.95 Dynamo Kiew (UKR)

16 SCHON Ralph 20.01.90 FC Una Stroossen

17 SELIMOVIC Vahid 03.04.97 Apollon Limassol (CYP)

18 SINANI Danel 05.04.97 F91 Diddeleng

19 SKENDEROVIC Aldin 28.06.97 FC Progrès Nidderkuer

20 THILL Olivier 17.12.96 FK Ufa (RUS)

21 THILL Vincent 04.02.00 US Orléans (F)

22 TOMAS CABRAL Emanuel 02.08.96 CS Fola Esch

23 TURPEL David 19.10.92 Royal Excelsior Virton (B)