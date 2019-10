Belsch huet iwwerdeems San Marino mat enger 9:0-Victoire ferm iwwerrannt. Kroatien konnt sech däitlech géint Ungarn behaapten.

En Donneschdeg war den Optakt vum 7. Spilldag an der EM-Qualifikatioun-Gruppephas. Hei war Holland am De Kuip zu Amsterdam géint Nordirland ënner Drock an huet misse punkten. Kroatien war doheem géint Ungarn gefuerdert an eis Noperen aus der Belsch sinn zu Bréissel géint den Underdog aus San Marino ugetrueden.

Grupp C

Wäissrussland - Estland 0:0

Holland - Nordirland 3:1

0:1 Magennis (75'), 1:1 Depay (80'), 2:1 De Jong (90'+1), 3:1 Depay (90'+4)

Oranje war doheem géint Nordirland ënner Drock, sinn d'Gäscht dach als Tabellenzweeten an Holland gereest. No den éischte 45 Minutte ass kee Gol am De Kuip gefall, esou goung et mat engem 0:0 an d'Paus. Eng Véierelsstonn viru Schluss koum et fir d'Hollänner du knëppeldéck. D'Ofwier vun Oranje krut bei enger Ofwier-Aktioun dat ronnt Lieder net hannen eraus gekläert, dovunner huet de Magennis profitéiert an d'Nordiren mat 1:0 an Avantage bruecht.

Elo war Holland gefuerdert. 10 Minutte viru Schluss huet den Depay seng Faarwen nees mat dem 1:1 an de Match bruecht. Komplett gedréit, huet Oranje dunn de Match an der 1. Minutt vun der Nospillzäit, wéi den De Jong eng Flank verwäerte konnt an op 2:1 gesat huet. D'Kiischt um Kuch war dunn nach 3 Minutten drop dem Depay säin 3:1 - domat war d'Partie entscheet. Holland ass domat elo an der Tabell nees vir bäi.

Grupp E

Slowakei - Wales 1:1

Kroatien - Ungarn 3:0

1:0 Modric (5'), 2:0 Petkovic (24'), 3:0 Petkovic (42')

Séier ass de Favorit virum eegene Public a Féierung gaangen. No 5 Minutten huet et gerabbelt, wéi de Modric sech an der Mëtt de Bal gekroopt huet, eleng a Richtung Kipper gelaf ass an dat ronnt Lieder verwandelt huet. Virun der Paus huet de Petkovic zwou weider Kéiere getraff, deemno goung et mat 3:0 op Téi. An der 2. Hallschecht huet de Perisic an der 55. Spillminutt een Eelefter verschoss an de Kleinheisler ass bei Ungarn vum Terrain geflunn - ee weidere Gol ass net gefall.

Grupp G

Lettland - Polen 0:3

Mazedonien - Slowenien 2:1

Éisträich - Israel 3:1

Grupp I

Russland - Schottland 4:0

Belsch - San Marino 9:0

1:0 Lukaku (28'), 2:0 Chadli (31'), 3:0 Brolli (35'), 4:0 Lukaku (41'), 5:0 Alderweireld (43'), 6:0 Tielemans (45'+2), 7:0 Benteke (79'), 8:0 Verschaeren (84'), 9:0 Castagne (90')

Déi Rout Däiwelen hate virum eegene Public am Stade Roi Baudouin eng vermeintlech liicht Aufgab virun der Broscht. Ma och déi huet et fir Hazard a Co. misse bewältegen. Mission accomplie no 90 Minutten: D'Belsch konnt sech mat engem 9:0-Erfolleg behaapten.

Kasachstan - Zypern 1:2