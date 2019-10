Mat den 1/8-Finalle vum WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier goung et en Donneschdeg weider.

An hei ass de Publikum-Liibling Andrea Petkovic net méi am Tournoi. Déi däitsch Tennisspillerin ass géint hir Landsfra Antonia Lottner ugetrueden an huet wéinst enger Blessur am 2. Saz missen d'Handduch geheien. Iwwerdeems konnt och d'Julia Görges am Owesmatch géint d'Sorana Cirstea aus Rumänien den Ticket fir déi nächst Ronn léisen. Déi Däitsch huet sech an 3 Sätz mat 4:6, 6:4 a 6:4 duerchgesat.

Out fir d'Monica Niculescu no der 2-Saz-Defaite géint d'Margarita Gasparyan. D'Russin huet sech 6:2 a 7:5 géint d'Rumänin behaapt.

Dogéint huet sech d'Monica Puig aus Puerto Rico an 3 spannende Sätz géint d'Tschechin Kristyna Pliskova behaapt. Den 1. an den 3. Saz huet d'Monica Puig am Tiebrake fir sech entscheet, den 2. hat d'Tschechin 6:3 gewonnen.

Da gouf nach d'Elise Mertens eliminéiert. Déi belsch Tennisspillerin huet an 3 Sätz mat 6:4, 2:6 an 2:6 géint d'Jelena Ostapenko aus Lettland verluer. D'Anna Blinkova huet iwwerdeems der däitscher Tatjana Maria an 2 Sätz mat 6:0 a 6:1 keng Chance gelooss.

Eng Ronn weider ass awer d'Laura Siegemund. Si huet sech an 2 Sätz mat 6:2 a 6:3 géint d'Slowakin Viktoria Kuzmova duerchgesat. Och d'Elena Rybakina huet sech qualifizéiert. D'Kasachin konnt d'Denisa Allertova, d'Tschechin, déi d'Mandy Minella erausgeheit huet, an 2 Sätz mat 6:2 a 6:1 eliminéieren.

"Not Gentleman like"-Bemierkung vun Trainer

Bei der Partie e Mëttwoch tëscht der Misaki Doi an der Julia Görges huet sech de Christian Zahalka, den Trainer vun der Japanerin, ee Fauxpas erlaabt. Am Kader vun enger On-Court-Coaching-Situatioun wärend dem Match huet de Mann sech nawell fatzeg am Toun vergraff a sech net grad galant iwwer d'Kierperproportioune vum Julia Görges geäussert. D'Mikro huet dës Remark agefaangen.

D'Äntwert vum Julia Görges koum um Terrain. Si huet d'Japanerin an 3 Sätz eliminéiert.

De Programm op RTL

BGL BNP Paribas Luxembourg Open: 1/4-Finallen

Freideg den 18. Oktober vun 12h un déi éischt 2 1/4-Finalle mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller

vun 18h un déi 2 aner 1/4-Finalle mat Kommentar vum Tom Hoffmann a Gilles Kremer - Programm vum 2. RTL



BGL BNP Paribas Luxembourg Open: 1/2-Finallen

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)

Samschdeg, 19. Oktober vu 14h un - Programm vum 1. RTL

RTL Sport Spezial: Tennis

Samschdeg, 19. Oktober um 19h00 - Programm vum 1. RTL



BGL BNP Paribas Luxembourg Open: Finall

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)