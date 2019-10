Vum 19. bis den 22. Oktober sinn am Kader vun de Military World Games och Reitconcoursen organiséiert.

Ënnert den iwwer 10.000 Athlete mat hiren Trainer aus iwwer 110 Länner ass och de Marcel Ewen, deen eenzege Reider am Elittekader vun der Arméi.

Schonn an de Jore virun vun dësem sportlechen Evenement, dat all 4 Joer organiséiert gëtt, huet de Lëtzebuerger Reitsportler säin Talent konnte beweisen. 2007 war et zu Fontainebleau d'Sëlwermedail an 2011 zu Rio de Janeiro d'Plaz 4.

Dës Editioun vun de Military World Games sinn no iwwer 15 Joer déi lescht am Kader vun der Elite-Sportsektioun vun der Arméi.

D'Päerd kréien d'Sportler vum Organisateur. Mam Jumbo hat de Marcel Ewen direkt scho bei der éischter Wäertungspüfung keng liicht Aufgab. Scho beim 2. Sprong koum eng Verweigerung, deemno e Feeler. Och wann de Rescht vum Parcours ouni Tëschefäll war, war et fir de Lëtzebuerger d'Plaz 22 vun 58.

Beim 2. Duerchgang hat de Marcel Ewen säi Päerd Jumbo am Grëff a mat engem feelerfräie Rëtt, koum d'Koppel op d'Plaz 6. Am leschte Sprangturnéier waren et 2 perfekt a feelerfräi Ronnen. Bei der Gesamtwäertung war et um Enn déi 4. Plaz.