En Dënschdeg war zu Walfer am Kader vum nationalen Dag vun der Campagne "Gesond iessen, méi beweegen" eng interessant Konferenz.

Dës hat den Titel "Wéi kann ee Jugendlecher mat abezéien?". RTL-Informatiounen no stoung op engem éischten Ordre du jour och, datt de Sportminister present wär, den Dan Kersch hat sech dunn awer nees ofgemellt.

PDF: Den Ordre du Jour

En Dënschdeg gouf do eng Etüd vun der Uni.lu virgestallt, wou erauskoum, datt all drëtt Kand net méi wei eemol an der Woch Sport mécht an all 5. Kand iwwergewiichteg ass. Da gouf och festgestallt, datt Jugendlecher aus méi defavoriséierte Milieue méi dacks iwwergewiichteg sinn, respektiv manner sportlech aktiv si wéi Kanner aus besser situéierte Verhältnisser. Generell muss awer dru geschafft ginn, datt d’Kanner an d’Jugendlecher am Allgemenge sech méi beweegen a méi Sport maachen, respektiv maache kënnen.

Eng positiv Tendenz gëtt et bei den Iessgewunnechten. An der Lescht gëtt méi Uebst a Geméis giess a manner Softdrinks gedronk. D'Schüler aus dem Lycée Classique ernäre sech am Prinzip e bësse méi gesond, wéi déi aus dem Technique.

De Sportpsycholog a fréiere Basketballnationalspiller Frank Muller huet a sengem Exposé opgezeechent, datt et wichteg ass, de Kanner Spaass un der Beweegung an um Sport ze vermëttelen. D'Traineren an d'Educateure spillen do eng wichteg Roll, fir zum Beispill positiv mat de Kanner ze schwätzen an hinne Selbstvertrauen ze ginn.