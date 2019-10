Déi op 2 gesaten Hollännerin Arantxa Rus huet der Lëtzebuergerin an zwee Sätz zweemol mat 2:6 keng Chance gelooss.

Am 2. Tour vum ITF-Tournoi zu Péiteng ass et um Donneschdeg Owend den Out am Simpel fir d'Eléonora Molinaro.