An der Finall e Samschdeg a Japan konnt sech Südafrika mat 32:12 géint England duerchsetzen.

Schonn no 10 Minutte konnten d'Südafrikaner duerch de Pollard a Féierung goen, kuerz drop huet de Farrell ausgeglach. No zwee weidere Strofkicken, jee een pro Ekipp, stoung et no 35 Minutte 6:6 ma dono konnten d'Südafrikaner innerhalb vu 4 Minutten, an der 39. Minutt an an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent, nees markéieren an esou mat engem 6 Punkten-Avantage beim Stand vun 12:6 an d'Paus goen.

Nom Säitewiessel nees en ähnlecht Bild, wéi an der éischter Hallschent. Strofkick Pollard fir Südafrika, de Farrell zitt fir England, dat zwee Mol hannerteneen. An der 66. Minutt dunn ass et dem Mapimpi eng éischte Kéier an dësem Match gelongen, fir sech duerchzesetzen an domadder 5 Punkten op d'Board ze bréngen. De Pollard konnt souguer nach d'Erhéijung duerchbréngen an huet der nach eng Kéier 2 dropgeluecht. D'Englänner schéngen dee Moment gebrach ginn ze sinn, well knapp 8 Minutten dono war et d'Combinatioun Kolbe-Pollard, déi nees e Versuch an eng Erhéijung duerchbruecht hunn. Zu deem Ament, ronn 5 Minutte viru Schluss, haten d'Südafrika dunn en agreabel Virsprong, dat beim Stand vun 32:12. D'Ersatzspiller op der Bänk hu scho geféiert, an no 80 Minutten hunn hir Kollegen um Terrain sech ugeschloss.

Et ass den drëtte Weltmeeschtertitel fir d'Springboks, déi domadder genau esou vill Titelen hunn, wéi Neiséiland.