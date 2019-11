E Samschdeg gi bei den ATP Masters zu Paräis d'Halleffinalle gespillt. Och d'Damme sinn am Asaz: bei de WTA-Finals heescht d'Finall Barty géint Svitolina.

Hären-Tennis: ATP Masters Paräis

An der éischter Partie vum Dag krut de Grigro Dimitrov et mam Novak Djokovic ze dinn an hei war d'Nummer 1 an der Weltranglëscht ze staark fir d'Nummer 27. Konnt sech de Serb am 1. Saz eréischt am Tiebreak behaapten, esou goung den 2. méi däitlech mat 6:4 fir den Djokovic op en Enn.

Méi spéit dann ass et d'Partie tëscht dem Denis Shapovalov an dem Rafael Nadal. E Sonndeg gëtt d'Finall gespillt.

Dammen-Tennis: WTA Finals zu Shenzhen

Bei de WTA Finals triede jo déi 8 bescht Tennisspillerinnen aus der Saison openeen a kämpfen do ëm déi 1. Plaz. E Samschdeg goufen zu Shenzhen d'Halleffinallen ausgedroen, bei deene sech d'Titelverdeedegerin Jelena Switolina aus der Ukrain an d'Weltranglëschten-Éischt Ashleigh Barty aus Australien fir d'Finall qualifizéiere konnten.

D'Switolina huet sech géint Belinda Bencic an 3 Sätz mat 5:7, 6:3 a 4:1 duerchgesat, woubäi d'Schwäierzin am 3. Saz wéinst enger Blessur huet missen d'Handduch geheien. D'Bartey huet iwwerdeems géint d'Karolina Pliskova an 3 Sätz mat 4:6, 6:2 a 6:3 gewonnen.

E Sonndeg gëtt d'Finall gespillt.

[comment]