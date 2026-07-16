Déi 12. Etapp kéint déi lescht Chance fir d'Sprinter sinn. Dofir wäerten hir Ekippen alles drusetzen, fir d'Etapp ze kontrolléieren. D'Etapp huet wuel kee ganz flaache Profil, ma déi dräi Biergwäertunge vun der 4. Kategorie, déi verdeelt um Wee op d'Arrivée leien, dierfte fir d'Sprinter ze packe sinn. De leschte Bierg waart 23,5 Kilometer virun der Arrivée op d'Coureuren. Duerno dierft Zäit genuch bleiwen, fir datt d'Sprinter sech nees sortéiere kënnen, fir dann no 179 Kilometer zu Chalon-sur-Saôn ëm d'Victoire ze sprinten.
12 Etapp - Den Expert Tom Flammang
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Commentaire: Tom Flammang, Kim Kirchen
Weider Infoe vun der 12. Etapp
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Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen
Donneschdeg, 16. Juli vu 15:00 - 18:15 Auer:
12. Etapp - flaach Etapp - Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179.1 km
Freideg, 17. Juli vu 15:00 - 18:30 Auer:
13. Etapp - hiwweleg Etapp - Dole > Belfort, 205.8 km
Samschdeg, 18. Juli vu 15:00 - 18:05 Auer:
14. Etapp - Biergetapp - Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155.3 km
Sonndeg, 19. Juli vu 15:00 - 18:25 Auer:
15. Etapp - Biergetapp - Champagnole > Plateau de Solaison, 183.9 km
Méindeg, 20. Juli:
Roudag - Haute-savoie
Dënschdeg, 21. Juli vu 15:00 - 18:20 Auer:
16. Etapp - Zäitfueren - Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26.1 km
Mëttwoch, 22. Juli vu 15:20 - 18:00 Auer:
17. Etapp - flaach Etapp - Chambery > Voiron, 174.7 km
Donneschdeg, 23. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
18. Etapp - Biergetapp - Voiron > Orcières-Merlette, 185.2 km
Freideg, 24. Juli vu 15:30 - 18:15 Auer:
19. Etapp - Biergetapp - Gap > Alpe d'Huez, 127.9 km
Samschdeg, 25. Juli vu 14:00 - 17:00 Auer:
20. Etapp - Biergetapp - Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170.9 km
Sonndeg, 26. Juli vu 17:00 - 20:25 Auer:
21. Etapp - flaach Etapp - Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133 km