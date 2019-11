E Samschdeg ass d'Mandy Minella zu Tyler am US-Bundesstaat Texas an der Halleffinall ugetrueden. Do konnt si sech an 2 Sätz behaapten.

Hei krut d'Lëtzebuerger Nummer 1 et mat der US-Amerikanerin Danielle Lao ze dinn. D'Nummer 190 an der Weltranglëscht huet am 1. Saz ee staarkt Mandy Minella um Terrain erlieft - d'Lëtzebuergerin huet dësen däitlech mat 6:1 fir sech konnten entscheeden. Am 2. Saz huet déi 33 Joer al Lëtzebuerger Tennisspillerin sech missen zeréck an de Match kämpfen, si war nämlech tëschenzäitlech 1:3 hannen. No knapp enger Stonn ass hir beim Stand vu 5:5 de Rebreak gelongen an de Jeu drop, huet si hire Service duerchbruecht, soudatt et 6:5 aus der Siicht vun der Lëtzebuerger Nummer 1 stoung. Dono huet si der US-Amerikanerin de Service ofgeholl an den 2. Saz schliisslech mat 7:5 gewonnen. E Sonndeg trëfft d'Mandy Minella dann an der Finall op d'US-Amerikanerin Alexa Glatch, d'Nummer 423 am WTA-Ranking.