Barcelona gouf iwwerdeems am eegene Stadion géint Slavia Prag iwwerrascht a koum net iwwer een 0:0 eraus. Liverpool a Leipzig kruten de vollen Asaz.

En Dënschdeg war den Optakt vun de Réckmatcher an der Champions-League-Gruppephas. Am Toppmatch hat de BVB den Inter vu Mailand op Besuch, wou Dortmund no engem 0:2-Réckstand an der Paus nach mat 3:2 konnt wannen. Lille war iwwerdeems no den éischte 45 Minutten 1:0 vir an huet d'Partie um Enn 1:4 verluer.

Barcelona koum net iwwer een 0:0 géint Slavia Prag eraus an an engem geckege Match tëscht Chelsea an Ajax gouf et bei engem 4:4 kee Gewënner.

Grupp F

Dortmund - Inter Mailand 3:2

0:1 Martinez (5'), 0:2 Vecino (40'), 1:2, 3:2 Hakimi (51', 77'), 2:2 Brandt (64')

No der Nullnummer vu Barcelona méi fréi am Owend an der Partie géint Slavia Prag haten Dortmund an Inter mat enger Victoire d'Chance, ganz no an der Tabell un d'Katalanen erunzekommen. Virum Match hunn d'Dortmunder Supporter mat enger flotter Choreographie ze iwwerzeege gewosst: et war deemno alles prett fir ee grousst Spektakel am Westfalen-Stadion.

An der Ufankgsphas huet ee béiden Ekippen d'Nervositéit ugesinn, schliisslech ass et ëm d'Plaz 2 an der Tabell gaangen. Virun allem war Dortmund awer gefuerdert, well Schwaarzgiel am San Siro virun zwou Wochen eng Defaite huet missen astiechen. An och d'Partie am eegene Stadion huet fir de BVB guer net gutt ugefaangen. Keng 5 Minutte ware gespillt, wéi den Akanji een héije Ball net verschaffe konnt an de Martinez dovu profitéiert huet an d'Nerazzurri, wéi schonns am Allersmatch, mat 1:0 a Féierung schéisse konnt.

Den 1:0 fir Inter duerch de Martinez Ofwierfeeler Akanji a Solo Martinez, dat war den 1:0 fir d'Gäscht.

Inter hat Dortmund komplett um falsche Fouss erwëscht, de BVB huet misse reagéieren. D'Reaktioun vun Dortmund koum awer eréischt no knapp 18 Minutten, wéi d'éischt de Götze mat engem direkte Schoss säi Gléck versicht hat an duerno de Witsel den ofgeprallte Ball net mam Kapp verwäerte konnt. BVB ass duerno weider ugelaf, am Spillopbau an am Stuerm ass et awer net esou richteg gelaf.

Nach virum Téi gouf Dortmund eng weider Kéier vum Géigner kal ofgeduscht. D'Italiener konnten hannendran de Ball recuperéieren, de Brosovic huet de Ball behaapt an zwee Géigespiller stoe gelooss an dat ronnt Lieder no vir gedriwwen. No enger fantastescher Ballzirkulatioun koum de Vecino schliisslech fräi zum Schoss an huet den 2:0 propper eragesat.

Den 2:0 fir Inter duerch de Vecino Inter huet propper hannen eraus gespillt an den 2:0 markéiert.

Dortmund wollt dësem Réckstand eppes entgéintsetzen an hat virun der Paus virun allem duerch Schëss aus der Distanz nach Golgeleeënheeten. Ma dat ronnt Lieder ass awer net am italienesche Filet ageschloen: 0:2 no 45 Minutten.

Highlighten aus der 1. Hallschecht 2:0 fir Inter no 45 Minutten.

Esou schlecht déi 1. Hallschecht fir de BVB gelaf ass, esou gutt goung déi 2. fir Schwaarzgiel lass. Vun Ufank u war d'Heemekipp um Drécker an huet sech kuerz no der Paus fir d'Beméiunge belount. De Ball ass no enger Pass vum Götze beim Hakimi gelant, dee just nach huet bräicht dat ronnt Lieder eran ze schären.

Den 1:2 fir Dortmund duerch den Hakimi De BVB koum gutt aus der Paus an huet an der 51. Minutt den 1:2-Uschlosstreffer geschoss.

Dortmund hat an der 2. Hallschecht déi 2. Loft kritt an huet d'Gäscht vum Inter weider ënner Drock gesat. Och mat der Awiesslung vum Alcacer sollt op d'mannst nach ee Remis realiséiert ginn. De Spuenier war keng Minutt dobannen, wéi hien de Ball un de Brandt weiderginn huet an den däitschen Nationalspiller dat ronnt Lieder äiskal laanscht den Handanovic leeë konnt: 2:2!

Den 2:2 duerch de Brandt Den Däitsche leet de Ball äiskal fir den 2:2 laanscht de Kipper vum Inter.

D'Heemekipp hat net genuch a wollt virum eegene Public déi komplett Remontada. Ganz aktiv war weiderhin de Buteur vum 1:2, den Hakimi. De rietsen Ofwierspiller gouf wonnerbar vum Sancho, der englescher Vedette, lancéiert a blouf virum italienesche Kipper cool. Esou huet hien de Ball fir den 3:2 era geschäert an d'Victoire fir de BVB kloer gemaach.

Den 3:2 duerch den Hakimi Den Dortmunder huet säin 2. Gol vum Owend geschoss an Dortmund d'Victoire domat geséchert.

An de leschte Minutte vun der Partie goung et weider op an of. Inter hat nach eng Rëtsch Golschëss, krut awer net dat néidegt Duerchsetzungsverméigen an déi eenzel Offensivaktiounen. De BVB huet den 3:2 iwwer d'Zäit bruecht a kann elo mat Confiance an d'Partie e Samschdeg an der Bundesliga géint Bayern goen.

Highlighten aus der 2. Hallschecht De BVB huet an den zweete 45 Minutten opgedréint an d'Partie gedréit.

Barcelona - Slavia Prag 0:0

Den Underdog aus Prag wollt dem FC Barcelona am Camp Nou ee Fouss stellen. D'Tscheche waren an der Ufangsphas och gutt am Match an hunn d'Katalanen nawell viru Schwieregkeete gestallt. Fir hir Beméiunge sollte si sech awer net mat engem Gol belounen. Kuerz virun der Paus huet Barça d'Heft du méi an d'Hand geholl, ma et blouf awer beim 0:0 no 45 Minutten.

Prag huet och an der 2. Hallschecht säi Meescht a säi Bescht gemaach, fir an der katalanescher Haptstad ze resistéieren. Zwar huet Barcelona am eegene Stadion gedréckt, krut awer schlussendlech de Ball net am tschechesche Filet ënnerbruecht. Eng Iwwerraschung deemno an der méi fréier Owespartie vun der Champions League.

Barcelona konnt géint Slavia net wannen Béid Ekippen hu sech am Camp Nou mat engem 0:0 getrennt.

Grupp E

Liverpool - Genk 2:1

1:0 Wijnadlum (14'), 1:1 Samata (41'), 2:1 Oxalde-Chamberlain (53')

D'Reds ware géint Genk de klore Favorit. Op der Anfield Road ass Liverpool dann och nach virun der Véierelsstonn mat 1:0 a Féierung gaangen. Den Hollänner Wijnaldum konnt fir seng Faarwen aus kuerzer Distanz markéieren. Kuerz virum Téi koumen d'Belsch awer nach eng Kéier an de Match an d'Partie war fir den 2. Duerchgang relancéiert. Do war et awer Liverpool, déi mam Gol vum "The Ox" d'Partie a Richtung 3 Punkte geleet huet. Um Enn konnten d'Reds sech géint den Underdog behaapten an Napoli an der Tabell iwwerhuelen.

Napoli - Salzburg 1:1

0:1 Haaland (11'), 1:1 Lozano (44')

Zu Salzburg dréit sech den Ament alles ëm den Erling Haaland. Dat norwegescht Nowuesstalent deet an de leschte Matcher vu sech schwätzen a markéiert dacks déi wichteg Goler fir seng Ekipp - esou och um Dënschdeg. Den 19 Joer jonke Stiermer huet an der 11. Minutt een Eelefter souverän verwandelt. Salzburg wollt an der Tabell, mat enger Victoire bei den Neapolitaner, ganz no un d'Ekipp vun Napoli erukommen, déi hunn awer nach virun der Paus mam 1:1 geäntwert. Déi zweet 45 Minutte sinn insgesamt méi roueg verlaf a keng Ekipp konnt der Partie de Stempel opdrécken. Um Enn gouf mat engem 1:1 gedeelt, Salzburg bleift domat den 3. hannert Napoli a Liverpool an der Tabell.

Resuméen aus dem Grupp E Neapel a Salzburg deelen 1:1 a Liverpool klappt Genk mat 2:1.

Grupp G

Zenit - Leipzig 0:2

0:1 Demme (45'+5), 0:2 Sabitzer (63')

RB wollt mat enger Victoire a Russland e grousse Schrëtt a Richtung Qualifikatioun fir d'1/8-Finalle maachen. No enger décker Véierelsstonn ass Leipzig och a Féierung gaangen. De Gol vum Halstenberg war vum Nkunku virbereet ginn, dësen hat sech de Ball awer mat der Hand virgeluecht. De VAR huet de Gol annuléiert. An der 5. Minutt vun der Nospillzäit huet den Demme am Noschoss vun engem Fräistouss RB a Féierung geschoss.

Och nom Säitewiessel war et eng spannend Partie, an där d'Gäscht kuerz no der Stonn op 2:0 setze konnte. Deen, virun allem an der Champions League, staarke Sabitzer huet den Avantage vun de Bullen erhéicht.

Lyon - Benfica 3:1

1:0 Andersen (4'), 2:0 Depay (33'), 2:1 Seferovic (76'), 3:1 Traore (89')

D'Fransouse si fréi an der Partie op Corner a Féierung geroden: den Andersen huet fir OL den 1:0 gekäppt. E bësse méi spéit huet den Depay den 2:0 markéiert a Lyon soumat an eng confortabel Ausgangspositioun fir déi 2. Hallschecht bruecht. SLB wollt an den zweete 45 Minutten zeréck an de Match fannen, ma de Gol vum Schwäizer Seferovic koum ze spéit, well den Traore an der Schlussphas nach den 3:1 markéiere konnt.

Resuméen aus dem Grupp G Zenit verléiert mat 0:2 géint Leipzig a Lyon gewënnt mat 3:1 géint Benfica

Grupp H

Valencia - Lille 4:1

0:1 Osimhen (25'), 1:1 Parejo (66'), 2:1 Soumaoro - Selbstgol (82'), 3:1 Kongdobia (84'), 4:1 Torres (90')

De LOSC, mam President Gérard Lopez, huet sech duerchaus Chancen ausgerechent, aus dem Estadio de Mestalla vu Valencia eppes mat Heem an Nordfrankräich ze huelen. Lille war dann och méi aktiv an huet sech no 25 Minutte belount. D'Ekipp vum Lëtzebuerger Geschäftsmann huet an der 2. Hallschecht awer net esou gutt ausgesinn. D'Spuenier konnten nämlech dräimol markéieren an déi aner Kéier krute si Hëllef vun de Fransousen duerch ee Selbstgol vum Soumaoro.

Chelsea - Ajax 4:4

0:1, 1:2 Prommes (2', 20'), 1:1, 3:4 Jorginho (4', 71'), 1:3 Ziyech (35'), 1:4 van de Beek (55'), 2:4 Azpilicueta (63'), 4:4 James (74')

Mat 100 Kilometer an der Stonn goung d'Partie op der Stamford Bridge lass. Ajax konnt an der 1. Hallschecht 3 Goler schéissen an Chelsea just een. Kuckeswäert war virun allem den 3:1 vum Ziyech. De Marokaner huet quasi op der Héicht vum Corner-Eck de Ball op de laange Potto bruecht, wou de Ball direkt fir den 1:3 fir Ajax ageschloen ass. Et goung also mat enger däitlecher hollännescher Féierung an d'Paus. Duerno konnt Ajax esouguer nach een a Persoun vum van de Beek dropsetzen.

Chelsea war awer nach net geschloen a koum mam 2:4 nees zeréck. Ronderëm déi 70. Spillminutt huet Ajax sech mat zwou roude Kaarte bannent enger Minutt selwer bestrooft an d'Blues haten nees Chance, fir zeréck an de Match ze fannen. De Jorginho huet ee weideren Eelefter verwandelt an de James huet du 15 Minutte viru Schluss de 4:4 erageschoss.

D'Partie goung hëtzeg weider, ma an de leschte Spillminutten ouni weider Goler. Um Enn stoung ee geckege 4:4 um Tableau.