En Donneschdeg de Moien huet de Luc Holtz den 23 Mann staarke Kader fir déi nächst 2 Matcher an der Europameeschterschaft-Qualifikatioun bekannt ginn.

Den nächsten Donneschdeg spillt d'Futtball-Nationalekipp den EM-Qualifikatiounsmatch a Serbien. Sonndes de 17. November spillen d'Rout Léiwen dann am Stade Josy Barthel géint Portugal.

PDF: De Kader vun der Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp

En Donneschdeg de Moien huet den Nationaltrainer den 23. Mann staarke Kader fir déi zwee Matcher bekannt ginn. De Luc Holtz huet den Artur Abreu, dee bis elo eng ganz staark Saison zu Péiteng spillt, nees net zeréckbehalen. Fir den Nationaltrainer ginn et dofir awer konkret Grënn.

Extrait Luc Holtz

De Luc Holtz: Den Artur bréngt gutt Leeschtunge bei eis am Championnat. Ech muss et nach eng Kéier soen, ech muss ee Profil huelen dee géint Serbien a Portugal passt. Ech kann net nëmme mat Spiller spillen, déi technesch ganz staark sinn. Ech denke schonns, dass mir do béiss gelidden hunn an Dänemark. Ech muss deem Rechnung droen, wat op eis zou kennt. Dofir ass och méi Experienz am Grupp. Ech hunn den Aurélien Joachim nees mat derbäi geholl. Ab kommendem Joer ginn d'Kaarten nei gemëscht.

D'Lëtzebuerger Nationalekipp huet am Grupp B den Ament 4 Punkten aus 6 Matcher.